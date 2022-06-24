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Политика

В Молдавии заявили о готовности присоединиться к новым санкциям против России

Ведомости

Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России, заявил председатель парламента, лидер правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу в интервью телеканалу Moldova 1. Накануне республика официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.

«Мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Конечно, мы присоединимся. Они предназначены для того, чтобы остановить военные действия. Мы хотим всеми дипломатическими методами содействовать этому», — подчеркнул Гросу.

Министр иностранных дел республики Николай Попеску ранее отмечал, что страна не может принять полный пакет санкций Евросоюза против России из-за неустойчивости своей экономики. «На данном этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам принять тот самый большой пакет ограничительных мер», — подчеркивал Попеску. Однако, по его словам, Кишинев применяет определенные ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.

В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что сомневается в стремлении Молдавии к нейтральному статусу из-за заявлений Кишинева. «Несмотря на то что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров», — поясняла дипломат, добавив, что республика также применяет санкции в отношении российских СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных