В Молдавии заявили о готовности присоединиться к новым санкциям против России
Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России, заявил председатель парламента, лидер правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу в интервью телеканалу Moldova 1. Накануне республика официально получила статус кандидата на вступление в ЕС.
«Мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Конечно, мы присоединимся. Они предназначены для того, чтобы остановить военные действия. Мы хотим всеми дипломатическими методами содействовать этому», — подчеркнул Гросу.
Министр иностранных дел республики Николай Попеску ранее отмечал, что страна не может принять полный пакет санкций Евросоюза против России из-за неустойчивости своей экономики. «На данном этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам принять тот самый большой пакет ограничительных мер», — подчеркивал Попеску. Однако, по его словам, Кишинев применяет определенные ограничения в отношении Москвы в финансово-банковской сфере.
В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что сомневается в стремлении Молдавии к нейтральному статусу из-за заявлений Кишинева. «Несмотря на то что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров», — поясняла дипломат, добавив, что республика также применяет санкции в отношении российских СМИ.