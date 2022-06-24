В Молдавии заявили о готовности присоединиться к новым санкциям против России

В мае официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что сомневается в стремлении Молдавии к нейтральному статусу из-за заявлений Кишинева. «Несмотря на то что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров», — поясняла дипломат, добавив, что республика также применяет санкции в отношении российских СМИ.