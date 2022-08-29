Путин и Пашинян обсудили по телефону договоренности по Карабаху

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.