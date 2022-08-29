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Путин и Пашинян обсудили по телефону договоренности по Карабаху

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону трехсторонние договоренности по Карабаху от 2020 и 2021 гг., передает пресс-служба Кремля.

«Затронуты некоторые практические аспекты реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г, 11 января и 26 ноября 2021 г., имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. «Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией», — отметили в пресс-службе.

Последний раз Путин и Пашинян созванивались 24 августа. Тогда они обсудили роль российских миротворцев в Карабахе и дальнейшее развитие отношений между РФ и Арменией.

До этого лидеры созванивались 8 августа. Этому предшествовали столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 3 августа в районе т. н. Лачинского коридора. Столкновения закончились занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора. В Кремле тогда призвали стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних мирных соглашений.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных