Путин и Пашинян обсудили по телефону договоренности по Карабаху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону трехсторонние договоренности по Карабаху от 2020 и 2021 гг., передает пресс-служба Кремля.
«Затронуты некоторые практические аспекты реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г, 11 января и 26 ноября 2021 г., имеющих ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе», — говорится в сообщении.
Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю 25-летней годовщины подписания двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. «Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всемерное укрепление союзнических связей между Россией и Арменией», — отметили в пресс-службе.
Последний раз Путин и Пашинян созванивались 24 августа. Тогда они обсудили роль российских миротворцев в Карабахе и дальнейшее развитие отношений между РФ и Арменией.
До этого лидеры созванивались 8 августа. Этому предшествовали столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 3 августа в районе т. н. Лачинского коридора. Столкновения закончились занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора. В Кремле тогда призвали стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних мирных соглашений.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
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