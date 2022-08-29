СК России расследует гибель зампреда ВГА Херсонской области Ковалева

Ковалев до спецоперации России на Украине был депутатом Верховной рады от Херсонской области и входил в правящую партию «Слуга народа». 28 апреля ТАСС со ссылкой на заявление партии сообщил, что членство Ковалева в ней было приостановлено в связи с подозрением в госизмене и сотрудничестве с российской стороной.