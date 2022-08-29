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СК России расследует гибель зампреда ВГА Херсонской области Ковалева

Ведомости

Следственный комитет России расследует обстоятельства гибели заместителя председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, Ковалев погиб от огнестрельного ранения, нападение на него и его сожительницу было совершено 28 августа 2022 г. по месту жительства.

«Следственный комитет России примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», – отметили в ведомстве.

Ковалев до спецоперации России на Украине был депутатом Верховной рады от Херсонской области и входил в правящую партию «Слуга народа». 28 апреля ТАСС со ссылкой на заявление партии сообщил, что членство Ковалева в ней было приостановлено в связи с подозрением в госизмене и сотрудничестве с российской стороной.

8 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в его отношении уголовное дело по обвинению в «коллаборационистской деятельности». В конце июня на Ковалева было совершено покушение, сообщал ТАСС – его автомобиль был взорван. 4 июля он вошел в состав правительства Херсонской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных