СК России расследует гибель зампреда ВГА Херсонской области Ковалева
Следственный комитет России расследует обстоятельства гибели заместителя председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, Ковалев погиб от огнестрельного ранения, нападение на него и его сожительницу было совершено 28 августа 2022 г. по месту жительства.
«Следственный комитет России примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», – отметили в ведомстве.
Ковалев до спецоперации России на Украине был депутатом Верховной рады от Херсонской области и входил в правящую партию «Слуга народа». 28 апреля ТАСС со ссылкой на заявление партии сообщил, что членство Ковалева в ней было приостановлено в связи с подозрением в госизмене и сотрудничестве с российской стороной.
8 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило в его отношении уголовное дело по обвинению в «коллаборационистской деятельности». В конце июня на Ковалева было совершено покушение, сообщал ТАСС – его автомобиль был взорван. 4 июля он вошел в состав правительства Херсонской области.