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Политика

Politico узнала об идее стран ЕС поднять цены на визы для россиян и замедлить их выдачу

Ведомости

Вместо полного запрета на выдачу виз гражданам России страны Евросоюза планируют сделать этот процесс дороже и замедлить его. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на письмо, которое в преддверии неформальной встречи глав МИД направили другим странам Германия и Франция.

В письме власти Франции и Германии указывают на риски введения полного запрета на выдачу виз для граждан России. По их мнению, ограничительные меры могут только оттолкнуть россиян и вызвать разногласия между некоторыми западными лидерами и восточноевропейскими странами.

Власти стран подчеркнули, что ЕС следует бороться за «умы и сердца» граждан России — «по крайней мере, той части, которая не отвернулась от Запада окончательно».

Ранее Bloomberg со ссылкой на письмо Франции и Германии к странам ЕС писал, что европейские власти также опасаются «эффекта сплочения» в случае введения полного запрета на выдачу виз россиянам.

Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян.

Визовые ограничения активно обсуждаются в Европе с начала августа, когда президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны запретить россиянам въезд в Европу. После этого Латвия, Литва и Чехия приостановили выдачу виз россиянам, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия.

В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковали канцлер Германии Олаф Шольц и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По мнению Борреля, идея полного запрета не получит поддержки в ЕС. Позже против также выступили власти Кипра, Греции, Венгрии и Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных