Politico узнала об идее стран ЕС поднять цены на визы для россиян и замедлить их выдачу

В то же время несколько стран ЕС высказались против полного запрета на выдачу виз россиянам. Сначала инициативу раскритиковали канцлер Германии Олаф Шольц и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По мнению Борреля, идея полного запрета не получит поддержки в ЕС. Позже против также выступили власти Кипра, Греции, Венгрии и Франции.