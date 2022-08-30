«Фонтанка» узнала о случаях изъятия евро у россиян на финской границе
На прошлой неделе сотрудники финской таможни изъяли у жителя Санкт-Петербурга 1390 евро наличными на границе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на россиянина.
Собеседник рассказал, что возвращался в Россию на автомобиле через пункт Ваалимааа — Торфяновка. По его словам, после прохождения паспортного контроля таможенники спросили, есть ли у него евро наличными. Тогда россиянин подтвердил, что везет с собой 1390 евро, после чего сотрудники таможни забрали у него деньги.
Изъятие наличных объяснили наложенными санкциями на Россию. Сотрудники показали Юрию выдержку из таможенных правил Финляндии, где говорится, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение составляют только деньги для «личного пользования».
Под этим пунктом подразумеваются затраты на ночлег, питание, передвижение и покупки. Уточняется, что вывоз наличных для родственников и друзей, а также неиспользованных денег не считается «личным пользованием». При этом у запрета нет нижнего предела — санкции касаются любой суммы.
В итоге Юрию предложили либо передать наличные евро кому-либо, кто едет в Финляндию, либо забрать деньги при повторном въезде в страну через тот же пункт.
«Фонтанка» указывает, что о подобных случаях изъятия наличных россияне ранее сообщали в Telegram-чате «На границе», в котором публикуются отчеты о пересечении финской границы. Так, в чате опубликован бланк изъятия в Иматре 9400 евро мелкими купюрами. Однако другие пользователи утверждают, что обычно таможенники не интересуются перевозимой суммой. Если же речь о наличных заходит, то их устраивает ответ «300».
В марте в рамках санкций против России Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций и органов, включая правительство и Центральный банк. Однако ограничения не распространяются на туристов, которые используют деньги «для личного пользования», и дипломатов, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом.
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