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«Фонтанка» узнала о случаях изъятия евро у россиян на финской границе

Ведомости

На прошлой неделе сотрудники финской таможни изъяли у жителя Санкт-Петербурга 1390 евро наличными на границе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на россиянина.

Собеседник рассказал, что возвращался в Россию на автомобиле через пункт Ваалимааа — Торфяновка. По его словам, после прохождения паспортного контроля таможенники спросили, есть ли у него евро наличными. Тогда россиянин подтвердил, что везет с собой 1390 евро, после чего сотрудники таможни забрали у него деньги.

Изъятие наличных объяснили наложенными санкциями на Россию. Сотрудники показали Юрию выдержку из таможенных правил Финляндии, где говорится, что «вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение составляют только деньги для «личного пользования».

Под этим пунктом подразумеваются затраты на ночлег, питание, передвижение и покупки. Уточняется, что вывоз наличных для родственников и друзей, а также неиспользованных денег не считается «личным пользованием». При этом у запрета нет нижнего предела — санкции касаются любой суммы.

В итоге Юрию предложили либо передать наличные евро кому-либо, кто едет в Финляндию, либо забрать деньги при повторном въезде в страну через тот же пункт.

«Фонтанка» указывает, что о подобных случаях изъятия наличных россияне ранее сообщали в Telegram-чате «На границе», в котором публикуются отчеты о пересечении финской границы. Так, в чате опубликован бланк изъятия в Иматре 9400 евро мелкими купюрами. Однако другие пользователи утверждают, что обычно таможенники не интересуются перевозимой суммой. Если же речь о наличных заходит, то их устраивает ответ «300».

В марте в рамках санкций против России Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций и органов, включая правительство и Центральный банк. Однако ограничения не распространяются на туристов, которые используют деньги «для личного пользования», и дипломатов, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных