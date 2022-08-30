«Фонтанка» узнала о случаях изъятия евро у россиян на финской границе

Собеседник рассказал, что возвращался в Россию на автомобиле через пункт Ваалимааа — Торфяновка. По его словам, после прохождения паспортного контроля таможенники спросили, есть ли у него евро наличными. Тогда россиянин подтвердил, что везет с собой 1390 евро, после чего сотрудники таможни забрали у него деньги.