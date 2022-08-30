CNN: миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Накануне глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что делегация под его руководством наконец выдвинулась в сторону ЗАЭС. Он подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». Газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, после чего часть наблюдателей может остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе.