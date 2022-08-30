CNN: миссия МАГАТЭ прибыла в Киев
Делегация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек прибыла в Киев, откуда позже направится на территорию Запорожской АЭС, об этом сообщил телеканал CNN.
Ранее украинский телеканал «1+1» сообщал, что среди экспертов находятся в том числе представители Польши, Литвы, Китая, Франции, Мексики и др. стран. Уточняется, что в группе нет экспертов из США, Великобритании и России, передает агентство «РИА Новости».
Накануне глава агентства Рафаэль Гросси сообщил, что делегация под его руководством наконец выдвинулась в сторону ЗАЭС. Он подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». Газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, после чего часть наблюдателей может остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков. При этом он также подчеркнул, что миссии МАГАТЭ будет гарантирована безопасность во время нахождения на территории ЗАЭС.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС. В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Тогда он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время. 16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
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