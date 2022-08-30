Сербия не планирует вводить санкции против России
Сербия не думает менять в отношении России политику, которая показала себя разумной, заявил президент Сербии Вучич, пишут «РИА Новости».
Вучич отметил, что насчет санкций Сербия высказалась еще 190 дней назад решениями Совета национальной безопасности, и они держатся уже 6 месяцев. Таким образом государство показало свою серьезность.
«Но мы показываем свою серьезность, твердость, и что у нас есть свои убеждения, которые не должны быть согласованы с теми, кто думает, что может иметь непосредственное и прямое влияние на политику Сербии»,— подчеркнул Вучич. Если собрать все примеры давления на Белград за последние полгода, получилась бы книга размером с «Капитал» Маркса, иронично заметил сербский президент.
Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности президент сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не будет вводить санкции против РФ. Вучич заявил, что республика временно прекратит армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами.
Помимо Сербии, не поддержали санкции в отношении России Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Мексика, страны исламского мира в целом и арабского в частности (Бангладеш, Иран, Ирак) и другие.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, Москва не раз заявляла, что РФ выдержит санкционное давление.
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