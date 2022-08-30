Сербия не планирует вводить санкции против России

«Но мы показываем свою серьезность, твердость, и что у нас есть свои убеждения, которые не должны быть согласованы с теми, кто думает, что может иметь непосредственное и прямое влияние на политику Сербии»,— подчеркнул Вучич. Если собрать все примеры давления на Белград за последние полгода, получилась бы книга размером с «Капитал» Маркса, иронично заметил сербский президент.