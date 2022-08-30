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Политика

Сербия не планирует вводить санкции против России

Ведомости

Сербия не думает менять в отношении России политику, которая показала себя разумной, заявил президент Сербии Вучич, пишут «РИА Новости».

Вучич отметил, что насчет санкций Сербия высказалась еще 190 дней назад решениями Совета национальной безопасности, и они держатся уже 6 месяцев. Таким образом государство показало свою серьезность.

«Но мы показываем свою серьезность, твердость, и что у нас есть свои убеждения, которые не должны быть согласованы с теми, кто думает, что может иметь непосредственное и прямое влияние на политику Сербии»,— подчеркнул Вучич. Если собрать все примеры давления на Белград за последние полгода, получилась бы книга размером с «Капитал» Маркса, иронично заметил сербский президент.

Ранее в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности президент сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но при этом не будет вводить санкции против РФ. Вучич заявил, что республика временно прекратит армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами.

Помимо Сербии, не поддержали санкции в отношении России Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Мексика, страны исламского мира в целом и арабского в частности (Бангладеш, Иран, Ирак) и другие.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. По словам президента РФ Владимира Путина, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, Москва не раз заявляла, что РФ выдержит санкционное давление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных