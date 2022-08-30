Путин и Золотов обсудили работу Росгвардии на Украине
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, на которой попросил доложить о том, как осуществляется работа росгвардейцев, участвующих в спецоперации на Украине.
«Виктор Васильевич, вопросов много, но начнем мы с одного из главных, безусловно, ‒ с того, как идет боевая работа подразделений войск национальной гвардии в рамках выполнения задач в ходе специальной военной операции в Донбассе», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Золотов, в свою очередь, сообщил президенту, что войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях.
«Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование», — подчеркнул Золотов.
Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин говорил, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию.
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