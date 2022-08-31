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Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачева

Ведомости

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», – сказал Песков.

О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. «Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – сообщили в ЦКБ «Интерфаксу».

Последнего генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных