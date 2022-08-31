Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачева
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Михаила Горбачева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», – сказал Песков.
О смерти Горбачева стало известно вечером 30 августа. «Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», – сообщили в ЦКБ «Интерфаксу».
Последнего генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.