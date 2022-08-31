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Reuters: миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС

Ведомости

Миссия МАГАТЭ покинула Киев и выехала в сторону Запорожской АЭС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По данным агентства, автоколонна выдвинулась в сторону ЗАЭС в среду утром. Время, когда миссия достигнет станции, не уточняется.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что эксперты МАГАТЭ прибудут на станцию в среду. Как предположил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, миссия будет передвигаться на специальной автомобильной технике ООН для горячих точек.

Делегация специалистов МАГАТЭ в составе 14 человек прибыла в Киев 30 августа. Миссию возглавил глава агентства Рафаэль Гросси. Газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, после чего часть наблюдателей может остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ранее по теме: МАГАТЭ может оставить на ЗАЭС постоянных наблюдателей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков. При этом он заявил, что миссии МАГАТЭ будет гарантирована безопасность во время нахождения на территории ЗАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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