Reuters: миссия МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков. При этом он заявил, что миссии МАГАТЭ будет гарантирована безопасность во время нахождения на территории ЗАЭС.