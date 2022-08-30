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МАГАТЭ может оставить на ЗАЭС постоянных наблюдателей

Их присутствие может помочь снизить напряженность в данном районе
Илья Лакстыгал
Обстрелы со стороны ВСУ Запорожской АЭС в Энергодаре, которую российские войска заняли еще в марте, особенно усилились в этом месяце / Planet Labs / AFP

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже в пути на контролируемую Россией Запорожскую атомную электростанцию, заявил утром 29 августа директор агентства Рафаэль Гросси. Ожидается, что делегация из 13 человек пробудет там до 3 сентября. Но группа специалистов агентства может остаться на ЗАЭС для мониторинга ситуации и в дальнейшем, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Россия заинтересована в данном визите, заявил журналистам 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва ждет от миссии помощи в обеспечении на должном уровне безопасности территории ЗАЭС и ее окрестностей. «Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону, с тем чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории», – сказал Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных