МАГАТЭ может оставить на ЗАЭС постоянных наблюдателей

МАГАТЭ может оставить на ЗАЭС постоянных наблюдателейИх присутствие может помочь снизить напряженность в данном районе
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже в пути на контролируемую Россией Запорожскую атомную электростанцию, заявил утром 29 августа директор агентства Рафаэль Гросси. Ожидается, что делегация из 13 человек пробудет там до 3 сентября. Но группа специалистов агентства может остаться на ЗАЭС для мониторинга ситуации и в дальнейшем, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Россия заинтересована в данном визите, заявил журналистам 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва ждет от миссии помощи в обеспечении на должном уровне безопасности территории ЗАЭС и ее окрестностей. «Военную напряженность может снизить давление на украинскую сторону, с тем чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории», – сказал Песков.