МАГАТЭ может оставить на ЗАЭС постоянных наблюдателей

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже в пути на контролируемую Россией Запорожскую атомную электростанцию, заявил утром 29 августа директор агентства Рафаэль Гросси. Ожидается, что делегация из 13 человек пробудет там до 3 сентября. Но группа специалистов агентства может остаться на ЗАЭС для мониторинга ситуации и в дальнейшем, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.