Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью последнего советского лидера Михаила Горбачева.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева», — говорится в документе.
Путин отметил, что Горбачев оказал огромное влияние на ход мировой истории. «Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов», — подчеркнул президент.
Кроме того, Путин указал на гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которую осуществлял Горбачев в последние годы. Российский лидер выразил родных и близким первого президента СССР слова сочувствия и поддержки.
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