В правительстве утвердили обновленный список стратегических минералов
Правительство России утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В новый список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.
Прошлое распоряжение правительства от 16 января 1996 г. N 50-р («Об утверждении перечня основных видов стратегического минерального сырья») было признано утратившим силу.
В списке также присутствуют нефть, природный газ, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, свинец, сурьма, олово, никель, молибден, вольфрам, кобальт, золото, серебро, платиноиды, алмазы, плавиковый шпат и особо чистое кварцевое сырье.
Также правительство постановило Минприроды, Минэкономразвития, Минфину и Роснедрам обеспечить приоритетное финансирование за счет средств из федерального бюджета работ по воспроизводству базы дефицитных видов стратегического минерального сырья, сказано в документе.
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