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В правительстве утвердили обновленный список стратегических минералов

Ведомости

Правительство России утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.

Прошлое распоряжение правительства от 16 января 1996 г. N 50-р («Об утверждении перечня основных видов стратегического минерального сырья») было признано утратившим силу.

В списке также присутствуют нефть, природный газ, уран, марганец, хром, титан, бокситы, медь, свинец, сурьма, олово, никель, молибден, вольфрам, кобальт, золото, серебро, платиноиды, алмазы, плавиковый шпат и особо чистое кварцевое сырье.

Также правительство постановило Минприроды, Минэкономразвития, Минфину и Роснедрам обеспечить приоритетное финансирование за счет средств из федерального бюджета работ по воспроизводству базы дефицитных видов стратегического минерального сырья, сказано в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных