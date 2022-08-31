Литва вручила ноту протеста поверенному в делах России

Ранее литовская сторона предложила спрашивать намеревающихся въехать в Литву россиян о принадлежности Крыма. На это Рябоконь отметил, что литовских граждан на границе можно спрашивать, что они думают о версии, согласно которой 13 января 1991 г. «свои стреляли в своих».