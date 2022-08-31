Литва вручила ноту протеста поверенному в делах России
МИД Литвы вручил поверенному в делах России в республике Сергею Рябоконю ноту протеста в связи с его высказываниями о столкновениях 1991 г. между сторонниками восстановления независимости страны и советскими военными, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.
«В ноте выражено возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 г.», — говорится в сообщении.
Ранее литовская сторона предложила спрашивать намеревающихся въехать в Литву россиян о принадлежности Крыма. На это Рябоконь отметил, что литовских граждан на границе можно спрашивать, что они думают о версии, согласно которой 13 января 1991 г. «свои стреляли в своих».
13 января 1991 г. произошли столкновения между сторонниками восстановления независимости Литвы - с одной стороны и военнослужащими ВС СССР и деятелями Комитета национального спасения Литовской ССР. Это произошло менее чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава СССР.
Большая часть столкновений произошла в Вильнюсе, хотя в эти дни советскими войсками проводились захваты узлов связи и гражданских объектов, велось усиленное патрулирование дорог в других населенных пунктах республики — в пригородах Вильнюса, Каунасе, Клайпеде, а армией была занята мэрия Шяуляя.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.