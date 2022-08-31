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Литва вручила ноту протеста поверенному в делах России

Ведомости

МИД Литвы вручил поверенному в делах России в республике Сергею Рябоконю ноту протеста в связи с его высказываниями о столкновениях 1991 г. между сторонниками восстановления независимости страны и советскими военными, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

«В ноте выражено возмущение публичными высказываниями временного поверенного, принижающими события января 1991 г.», — говорится в сообщении.

Ранее литовская сторона предложила спрашивать намеревающихся въехать в Литву россиян о принадлежности Крыма. На это Рябоконь отметил, что литовских граждан на границе можно спрашивать, что они думают о версии, согласно которой 13 января 1991 г. «свои стреляли в своих».

13 января 1991 г. произошли столкновения между сторонниками восстановления независимости Литвы - с одной стороны и военнослужащими ВС СССР и деятелями Комитета национального спасения Литовской ССР. Это произошло менее чем через год после провозглашения выхода Литвы из состава СССР.

Большая часть столкновений произошла в Вильнюсе, хотя в эти дни советскими войсками проводились захваты узлов связи и гражданских объектов, велось усиленное патрулирование дорог в других населенных пунктах республики — в пригородах Вильнюса, Каунасе, Клайпеде, а армией была занята мэрия Шяуляя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных