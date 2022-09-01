Газета
Политика

РБК: Минпромторг предложил законодательно ограничить закупку зарубежных товаров

Ведомости

Министерство промышленности и торговли РФ предложило на законодательном уровне установить запрет или ограничение на закупку иностранных товаров, пишет РБК со ссылкой на ответ ведомства на обращение ассоциации «Спецавтопром» о расширении преференции для российских поставщиков спецтехники.

В Минпромторге объяснили, что считают необходимым закрепление норм об ограничении покупки товаров в законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», который направлен на регулирование закупок государственных компаний. Поправки, считают в министерстве, необходимы для создания единой системы подтверждения страны-производителя. Кроме того, такие поправки необходимы «в связи со сложившейся экономической обстановкой», отметили в ведомстве. Минпромторг предлагает закрепить нормы, регулирующие ограничение на допуск товаров, а также работ и услуг, которые выполняются иностранцами.

В Минпромторге сказали, что направили предложения о доработке закона о госзакупках в Минфин в июле. Там ведомству ответили, что данные предложения неоднократно рассматривались, однако они «не прошли межведомственное согласование».

В данный момент ограничения на закупки зарубежных товаров и услуг регулируются постановлением правительства. Нормы, установленные в законе, формируют национальный режим закупок. В результате, если государственная компания проводит закупку в режиме конкурса, в котором участвуют отечественные и зарубежные компании, то при составлении заявок рассматривают цену поставщика из России так, словно он предложил ее на 15% ниже. Если побеждает российский поставщик, то с ним договор подписывается по цене предложения без учета данной скидки, однако при победе зарубежного поставщика договор с ним подписывается со скидкой в 15%.

В июле РБК сообщал, что гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев направил правительству письмо, в котором предложил повысить ценовой приоритет с 15% до 65% для российский производителей на фоне укрепления рубля.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных