РБК: Минпромторг предложил законодательно ограничить закупку зарубежных товаров
В Минпромторге объяснили, что считают необходимым закрепление норм об ограничении покупки товаров в законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц», который направлен на регулирование закупок государственных компаний. Поправки, считают в министерстве, необходимы для создания единой системы подтверждения страны-производителя. Кроме того, такие поправки необходимы «в связи со сложившейся экономической обстановкой», отметили в ведомстве. Минпромторг предлагает закрепить нормы, регулирующие ограничение на допуск товаров, а также работ и услуг, которые выполняются иностранцами.
В Минпромторге сказали, что направили предложения о доработке закона о госзакупках в Минфин в июле. Там ведомству ответили, что данные предложения неоднократно рассматривались, однако они «не прошли межведомственное согласование».
В данный момент ограничения на закупки зарубежных товаров и услуг регулируются постановлением правительства. Нормы, установленные в законе, формируют национальный режим закупок. В результате, если государственная компания проводит закупку в режиме конкурса, в котором участвуют отечественные и зарубежные компании, то при составлении заявок рассматривают цену поставщика из России так, словно он предложил ее на 15% ниже. Если побеждает российский поставщик, то с ним договор подписывается по цене предложения без учета данной скидки, однако при победе зарубежного поставщика договор с ним подписывается со скидкой в 15%.
В июле РБК сообщал, что гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев направил правительству письмо, в котором предложил повысить ценовой приоритет с 15% до 65% для российский производителей на фоне укрепления рубля.
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