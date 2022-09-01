РБК: Минпромторг предложил законодательно ограничить закупку зарубежных товаров

В данный момент ограничения на закупки зарубежных товаров и услуг регулируются постановлением правительства. Нормы, установленные в законе, формируют национальный режим закупок. В результате, если государственная компания проводит закупку в режиме конкурса, в котором участвуют отечественные и зарубежные компании, то при составлении заявок рассматривают цену поставщика из России так, словно он предложил ее на 15% ниже. Если побеждает российский поставщик, то с ним договор подписывается по цене предложения без учета данной скидки, однако при победе зарубежного поставщика договор с ним подписывается со скидкой в 15%.