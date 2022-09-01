В Курской области сообщили об обстреле ВСУ приграничного села
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гордеевка в приграничном Кореневском районе Курской области, сообщила региональная администрация в своем Telegram-канале.
«Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолётами», — говорится в сообщении.
Также «было громко» и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, однако это было связано с «выполнением боевых задач» российскими военными. Школы в этих двух селах, а также ряде других в 10-километровой зоне от границы с Украиной были переведены на дистанционный формат обучения в условиях действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.
С 11 апреля Курская область ввела «желтый» режим повышенной террористической опасности, впоследствии его множество раз продлевали. Ранее действие этого режима было продлено до 7 сентября. Накануне губернатор региона Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле сел Алексеевка и Елизаветовка.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали.
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