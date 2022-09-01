В Курской области сообщили об обстреле ВСУ приграничного села

Также «было громко» и рядом с селом Алексеевка Глушковского района, однако это было связано с «выполнением боевых задач» российскими военными. Школы в этих двух селах, а также ряде других в 10-километровой зоне от границы с Украиной были переведены на дистанционный формат обучения в условиях действия «желтого» уровня террористической опасности в регионе.