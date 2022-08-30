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Губернатор сообщил о минометном обстреле двух приграничных сел в Курской области

Ведомости

Приграничные села Алексеевка и Елизаветовка Глушковского района Курской области попали под минометный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона пояснил, что в Алексеевке украинские военные вероятно намеревались уничтожить вышку сотовой связи. В результате обстрела в Елизаветовке пострадали шесть частных домовладений, а также животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот, свыше 20 животных погибли. Пострадавших среди местного населения нет.

Ранее власти Курской области продлили до 7 сентября действие высокого («желтого») уровня террористической опасности, а местное население призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах. 

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили 8 августа. До 7 сентября высокий уровень террористической угрозы накануне также продлили власти Брянской и Белгородской областей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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