Губернатор сообщил о минометном обстреле двух приграничных сел в Курской области
Приграничные села Алексеевка и Елизаветовка Глушковского района Курской области попали под минометный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попали два приграничных села Глушковского района — Алексеевка и Елизаветовка», – написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона пояснил, что в Алексеевке украинские военные вероятно намеревались уничтожить вышку сотовой связи. В результате обстрела в Елизаветовке пострадали шесть частных домовладений, а также животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот, свыше 20 животных погибли. Пострадавших среди местного населения нет.
Ранее власти Курской области продлили до 7 сентября действие высокого («желтого») уровня террористической опасности, а местное население призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили 8 августа. До 7 сентября высокий уровень террористической угрозы накануне также продлили власти Брянской и Белгородской областей.
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