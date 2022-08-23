Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили 8 августа. До 7 сентября высокий уровень террористической угрозы накануне также продлили власти Брянской и Белгородской областей.