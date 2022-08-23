Власти Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Курской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 сентября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем на 15 суток до 7 сентября», — говорится в сообщении. Также Старовойт обратился к жителям Курской области с призывом сохранять бдительность в первых числах сентября, на которые запланировано «много важных мероприятий», и сообщать о подозрительных гражданах, бесхозных предметах и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) по номеру 112.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении оставленных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Курской области продлили 8 августа. До 7 сентября высокий уровень террористической угрозы накануне также продлили власти Брянской и Белгородской областей.
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