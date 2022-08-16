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В ФСБ сообщили о подрывах опор ЛЭП Курской АЭС украинскими диверсантами

Ведомости

Украинские диверсанты три раза в августе совершили подрывы опор Курской АЭС, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВт), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», – говорится в сообщении спецслужбы.

Данные действия привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС, добавили в ФСБ. Главное следственное управление СК России завело уголовные дела по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («террористический акт»), добавили в спецслужбе.

Накануне в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области, который курировали украинские спецслужбы. В конце июля ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России. В службе рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.

8 августа в Курской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 23 августа. С начала проведения специальной военной операции на территории Украины пограничные пункты региона неоднократно обстреливали, системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. В результате 11 апреля власти Курской области ввели желтый уровень террористической опасности, который с тех пор постоянно продлевается. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных