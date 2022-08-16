В ФСБ сообщили о подрывах опор ЛЭП Курской АЭС украинскими диверсантами
Украинские диверсанты три раза в августе совершили подрывы опор Курской АЭС, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
«4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВт), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны», – говорится в сообщении спецслужбы.
Данные действия привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС, добавили в ФСБ. Главное следственное управление СК России завело уголовные дела по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 («террористический акт»), добавили в спецслужбе.
Накануне в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области, который курировали украинские спецслужбы. В конце июля ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России. В службе рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.
8 августа в Курской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 23 августа. С начала проведения специальной военной операции на территории Украины пограничные пункты региона неоднократно обстреливали, системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. В результате 11 апреля власти Курской области ввели желтый уровень террористической опасности, который с тех пор постоянно продлевается.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.