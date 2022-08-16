В ФСБ сообщили о подрывах опор ЛЭП Курской АЭС украинскими диверсантами

Накануне в ФСБ сообщили о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области, который курировали украинские спецслужбы. В конце июля ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России. В службе рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.