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В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 23 августа

Ведомости

Высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили в Курской области, граничащей с Украиной, еще на 15 суток — до 23 августа, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. 

По его словам, в регионе сохраняются риски работы диверсионно-разведывательных, террористических групп. В этих условиях установление высокого уровня террористической опасности позволяет спецслужбам в Курской области держать оперативную ситуацию на контроле и обеспечивать безопасность. Также он напомнил гражданам о необходимости оставаться бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, беспилотниках и оставленных вещах по номеру 112.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины пограничные пункты региона неоднократно обстреливали, системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. В результате 11 апреля власти Курской области ввели желтый уровень террористической опасности, который с тех пор постоянно продлевается. 

Также сегодня повышенный уровень террористической опасности до 22 августа продлил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Этот регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных