В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 23 августа
Высокий («желтый») уровень террористической опасности продлили в Курской области, граничащей с Украиной, еще на 15 суток — до 23 августа, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, в регионе сохраняются риски работы диверсионно-разведывательных, террористических групп. В этих условиях установление высокого уровня террористической опасности позволяет спецслужбам в Курской области держать оперативную ситуацию на контроле и обеспечивать безопасность. Также он напомнил гражданам о необходимости оставаться бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, беспилотниках и оставленных вещах по номеру 112.
С начала проведения специальной военной операции на территории Украины пограничные пункты региона неоднократно обстреливали, системы ПВО сбили несколько украинских беспилотников. В результате 11 апреля власти Курской области ввели желтый уровень террористической опасности, который с тех пор постоянно продлевается.
Также сегодня повышенный уровень террористической опасности до 22 августа продлил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Этот регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. В результате этого некоторые населенные пункты были расселены.
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