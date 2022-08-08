В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности до 23 августа

По его словам, в регионе сохраняются риски работы диверсионно-разведывательных, террористических групп. В этих условиях установление высокого уровня террористической опасности позволяет спецслужбам в Курской области держать оперативную ситуацию на контроле и обеспечивать безопасность. Также он напомнил гражданам о необходимости оставаться бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, беспилотниках и оставленных вещах по номеру 112.