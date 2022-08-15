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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт, который готовили украинские спецслужбы в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, передает «Интерфакс».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса», – говорится в сообщении.

В ФСБ рассказали, что в подготовке теракта участвовали двое россиян из праворадикальной группировки, созданной Максимом Марцинкевичем. В ходе задержания они попытались оказать сопротивление и были нейтрализованы, отметили в спецслужбе. На месте преступления были изъяты самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. 

Курирование теракта осуществляли члены этой же группировки, которые сейчас служат в националистических батальонах Украины, добавили в ФСБ.

В конце июля ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России. В службе рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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