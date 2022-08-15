ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области

В ФСБ рассказали, что в подготовке теракта участвовали двое россиян из праворадикальной группировки, созданной Максимом Марцинкевичем. В ходе задержания они попытались оказать сопротивление и были нейтрализованы, отметили в спецслужбе. На месте преступления были изъяты самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.