ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт, который готовили украинские спецслужбы в Волгоградской области на объекте нефтегазового комплекса, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы, передает «Интерфакс».
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса», – говорится в сообщении.
В ФСБ рассказали, что в подготовке теракта участвовали двое россиян из праворадикальной группировки, созданной Максимом Марцинкевичем. В ходе задержания они попытались оказать сопротивление и были нейтрализованы, отметили в спецслужбе. На месте преступления были изъяты самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.
Курирование теракта осуществляли члены этой же группировки, которые сейчас служат в националистических батальонах Украины, добавили в ФСБ.
В конце июля ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины, которую курировали спецслужбы стран НАТО, по угону боевых самолетов России. В службе рассказали, что сотрудники украинской разведки пытались завербовать российских военных летчиков и обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.
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