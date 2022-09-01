В Италии арестовали 11 вилл владельца «Акрона» Вячеслава Кантора
Уточняется, что виллы либо принадлежат непосредственно бизнесмену, либо каким-то образом связаны с его активами. Они расположены в курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии.
По данным издания, среди арестованной недвижимости есть также объекты, которыми ранее владели ближайшие родственники экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. В частности, одна из них принадлежала его матери, а другая — младшему брату Паоло.
Совет Европы постановил конфисковать активы Кантора еще в апреле этого года после того, как бизнесмен подпал под санкции ЕС. В июне Кантор избавился от контроля в «Акроне» (группа компаний по производству минеральных удобрений). Он передал 45,1% своих акций троим топ-менеджерам компании, сократив свою долю до 40,85%.
Ранее британские власти арестовали яхту российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского. Он также попал под санкции Великобритании на фоне ситуации на Украине. В июле стало известно, что яхту продадут с аукциона в Гибралтаре. В конце августа Bloomberg сообщило, что судно ушло с молотка. Точная стоимость и имя нового владельца не уточняются.
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