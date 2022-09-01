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В Италии арестовали 11 вилл владельца «Акрона» Вячеслава Кантора

Ведомости

Итальянские власти конфисковали у владельца российского производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора 11 вилл на Сардинии. Об этом сообщает газета L'Unione Sarda со ссылкой на сотрудников Финансовой гвардии, которые изъяли имущество бизнесмена из-за введенных санкций против России.

Уточняется, что виллы либо принадлежат непосредственно бизнесмену, либо каким-то образом связаны с его активами. Они расположены в курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии.

По данным издания, среди арестованной недвижимости есть также объекты, которыми ранее владели ближайшие родственники экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. В частности, одна из них принадлежала его матери, а другая — младшему брату Паоло.

Совет Европы постановил конфисковать активы Кантора еще в апреле этого года после того, как бизнесмен подпал под санкции ЕС. В июне Кантор избавился от контроля в «Акроне» (группа компаний по производству минеральных удобрений). Он передал 45,1% своих акций троим топ-менеджерам компании, сократив свою долю до 40,85%.

Ранее британские власти арестовали яхту российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского. Он также попал под санкции Великобритании на фоне ситуации на Украине. В июле стало известно, что яхту продадут с аукциона в Гибралтаре. В конце августа Bloomberg сообщило, что судно ушло с молотка. Точная стоимость и имя нового владельца не уточняются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных