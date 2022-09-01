В Италии арестовали 11 вилл владельца «Акрона» Вячеслава Кантора

Совет Европы постановил конфисковать активы Кантора еще в апреле этого года после того, как бизнесмен подпал под санкции ЕС. В июне Кантор избавился от контроля в «Акроне» (группа компаний по производству минеральных удобрений). Он передал 45,1% своих акций троим топ-менеджерам компании, сократив свою долю до 40,85%.