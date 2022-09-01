В Запорожской области сообщили о взятии в плен троих диверсантов при попытке захвата ЗАЭС

По последним данным, инспекторы МАГАТЭ уже находятся на подконтрольной России территории Запорожской области. Как сообщает агентство Reuters, Гросси вступил в переговоры с украинскими военными для проезда миссии агентства на ЗАЭС. Уточняется, что миссия намерена сегодня добраться до станции.