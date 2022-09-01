В Запорожской области сообщили о взятии в плен троих диверсантов при попытке захвата ЗАЭС
Трое украинских диверсантов, которые попытались захватить Запорожскую АЭС, взяты в плен. Об этом сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
Уточняется, что двое из взятых в плен диверсантов находятся в тяжелом состоянии. Еще 12 украинских военных продолжают вести боевые действия.
«В плен взято три человека, двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», — заявил Рогов в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее утром глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области. Также Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате которого погибли не менее трех человек.
Минобороны России заявило, что для уничтожения украинского десанта была задействована армейская авиация. Российские военные указали на попытки Киева сорвать поездку специалистов МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов, возглавляемая директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По информации The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей на станции.
По последним данным, инспекторы МАГАТЭ уже находятся на подконтрольной России территории Запорожской области. Как сообщает агентство Reuters, Гросси вступил в переговоры с украинскими военными для проезда миссии агентства на ЗАЭС. Уточняется, что миссия намерена сегодня добраться до станции.
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