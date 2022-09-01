Макрон: многие страны заняли нейтральную позицию по конфликту на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с французскими послами заявил, что многие страны, представляющие «значительную часть населения мира», занимают нейтральную позицию по ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС.
«Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию. В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему», – сказал глава государства.
Также он отметил, что с точки зрения демографии «эти страны представляют значительную часть населения мира».
Евросоюз, Великобритания и США в ответ на начало спецоперации России на Украине ввели масштабные санкции против страны. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. Но ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
В частности, канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с последствиями санкционной политики, в том числе с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
Аналогичное заявление ранее сделала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок: она признала «страдания» немцев и заявила, что неудобства продолжатся, потому что Германии будет и дальше поддерживать Украину, «несмотря ни на что».