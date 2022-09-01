Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы Поляковой и Ткачева

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули физических лиц, компании и организации. Всего персональные санкции по Украине коснулись уже более 1000 физлиц и около 100 организаций. Под ограничения попали российские политики, госслужащие, представители СМИ, бизнесмены и руководители крупных компаний.