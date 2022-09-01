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Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы Поляковой и Ткачева

Ведомости

Евросоюз расширил персональный санкционный список, включив в него депутатов Госдумы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева. Информация об этом появилась в официальном журнале Евросоюза.

Отмечается, решение вступает в силу с момента публикации документа. Причиной внесения в санкционный список Поляковой и Ткачева стали действия депутатов, «подрывающие суверенитет Украины». В ЕС пояснили, что Полякова и Ткачев проголосовали за обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР. 

Пономарев попал под санкции из-за того, что поддержал ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке с ДНР и ЛНР.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули физических лиц, компании и организации. Всего персональные санкции по Украине коснулись уже более 1000 физлиц и около 100 организаций. Под ограничения попали российские политики, госслужащие, представители СМИ, бизнесмены и руководители крупных компаний. 

В предыдущий раз ЕС ввел персональные санкции в конце июля. Ограничительные меры в том числе затронули первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирург) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных