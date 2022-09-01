Евросоюз ввел санкции против депутатов Госдумы Поляковой и Ткачева
Евросоюз расширил персональный санкционный список, включив в него депутатов Госдумы Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева. Информация об этом появилась в официальном журнале Евросоюза.
Отмечается, решение вступает в силу с момента публикации документа. Причиной внесения в санкционный список Поляковой и Ткачева стали действия депутатов, «подрывающие суверенитет Украины». В ЕС пояснили, что Полякова и Ткачев проголосовали за обращение Госдумы к президенту России Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР.
Пономарев попал под санкции из-за того, что поддержал ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке с ДНР и ЛНР.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули физических лиц, компании и организации. Всего персональные санкции по Украине коснулись уже более 1000 физлиц и около 100 организаций. Под ограничения попали российские политики, госслужащие, представители СМИ, бизнесмены и руководители крупных компаний.
В предыдущий раз ЕС ввел персональные санкции в конце июля. Ограничительные меры в том числе затронули первого заместителя премьер-министра России Андрея Белоусова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирург) и др.
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