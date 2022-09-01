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Финляндия передаст Украине еще один пакет военной помощи

Ведомости

Правительство Финляндии утвердило дополнительный пакет военной помощи Украине, сообщает пресс-служба министерства обороны страны на своем официальном сайте.

Данный пакет помощи станет восьмым по счету, который Финляндия предоставит Украине. «Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой. Мы отправляем новый пакет оборонных материалов», — заявил глава ведомства Антти Кайкконена.

Для того, чтобы гарантировать доставку помощи, министерство не будет предоставлять никакой дополнительной информации о ее содержании, способе и времени доставки. В сообщении отметили, что данный пакет помощи учитывает как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами внутри самой Финляндии.

ТАСС писал со ссылкой на Reuters, что сумма оборонной помощи нового пакета составит 8,3 млн евро. В результате общая сумма помощи, которую Финляндия предоставила Украине, вырастет до 92,3 млн евро.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин говорил, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных