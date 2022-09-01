Финляндия передаст Украине еще один пакет военной помощи
Правительство Финляндии утвердило дополнительный пакет военной помощи Украине, сообщает пресс-служба министерства обороны страны на своем официальном сайте.
Данный пакет помощи станет восьмым по счету, который Финляндия предоставит Украине. «Оборонительная борьба Украины продолжается, потребность в помощи остается высокой. Мы отправляем новый пакет оборонных материалов», — заявил глава ведомства Антти Кайкконена.
Для того, чтобы гарантировать доставку помощи, министерство не будет предоставлять никакой дополнительной информации о ее содержании, способе и времени доставки. В сообщении отметили, что данный пакет помощи учитывает как потребности Украины, так и ситуацию с ресурсами внутри самой Финляндии.
ТАСС писал со ссылкой на Reuters, что сумма оборонной помощи нового пакета составит 8,3 млн евро. В результате общая сумма помощи, которую Финляндия предоставила Украине, вырастет до 92,3 млн евро.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин говорил, что основная цель спецоперации — «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию.
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