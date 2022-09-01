NBC: в связанных с Вексельбергом домах в США прошли обыски
Сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности США провели обыски в нескольких объектах недвижимости, которые могут быть связаны с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, сегодня утром агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и у поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), которые, по утверждению властей, могут быть связаны с Вексельбергом. По словам источников, агенты проводили обыск и в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, как утверждают власти, также связан с бизнесменом.
Ранее, 4 апреля, испанские правоохранительные органы по запросу США арестовали яхту Tango под флагом Островов Кука, принадлежащую Вексельбергу. Ее стоимость оценивается в $900 млн, сообщил телеканал. Формальным владельцем судна является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которой, в свою очередь, управляют панамские компании, рассказали в Гражданской гвардии. Во время обыска судна была изъята документация и компьютерная техника. Минюст США также подтвердил арест яхты.
Виктор Вексельберг является основателем бизнес-группы «Ренова». В этом году его также назначили сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс. Сейчас Вексельберг, как и многие российские миллиардеры, находится под санкциями ЕС, Канады, Великобритании и др. стран.
Под санкции США он попал еще в 2018 г. Санкции, введенные против Вексельберга, запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. В пресс-релизе OFAC от 6 апреля говорилось, что санкции против бизнесмена наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России».
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