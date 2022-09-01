Газета
Политика

NBC: в связанных с Вексельбергом домах в США прошли обыски

Ведомости

Сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности США провели обыски в нескольких объектах недвижимости, которые могут быть связаны с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, сегодня утром агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и у поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), которые, по утверждению властей, могут быть связаны с Вексельбергом. По словам источников, агенты проводили обыск и в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, как утверждают власти, также связан с бизнесменом.

Ранее, 4 апреля, испанские правоохранительные органы по запросу США арестовали яхту Tango под флагом Островов Кука, принадлежащую Вексельбергу. Ее стоимость оценивается в $900 млн, сообщил телеканал. Формальным владельцем судна является зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания, которой, в свою очередь, управляют панамские компании, рассказали в Гражданской гвардии. Во время обыска судна была изъята документация и компьютерная техника. Минюст США также подтвердил арест яхты.

Виктор Вексельберг является основателем бизнес-группы «Ренова». В этом году его также назначили сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), ранее эту должность занимал Анатолий Чубайс. Сейчас Вексельберг, как и многие российские миллиардеры, находится под санкциями ЕС, Канады, Великобритании и др. стран. 

Под санкции США он попал еще в 2018 г. Санкции, введенные против Вексельберга, запрещают гражданам США и американским компаниям проводить с бизнесменом и подконтрольными ему компаниями финансовые операции. В пресс-релизе OFAC от 6 апреля говорилось, что санкции против бизнесмена наложены из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных