NBC: в связанных с Вексельбергом домах в США прошли обыски

По данным телеканала, сегодня утром агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и у поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), которые, по утверждению властей, могут быть связаны с Вексельбергом. По словам источников, агенты проводили обыск и в доме в Фишер-Айленде в Майами, который, как утверждают власти, также связан с бизнесменом.