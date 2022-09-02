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Власти Николаева сообщили о переполненных моргах после атаки ВСУ

Ведомости

Городские морги Николаева, что на юге Украины, переполнены после наступления вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Снигиревка (70 км от Николаева) Юрий Барбашов со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в медицинских учреждениях Николаева.

«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», — сказал он (цитата по ТАСС).

По данным Барбашова, в город поступило порядка 2000 раненых, в том числе в госпиталь МВД — около 400, а также примерно такое же количество в больницу скорой медпомощи (БСМП).

29 августа Южное военное командование сообщило о наступлении военных ВСУ на юге Украины, сообщало Минобороны. По данным министерства, бойцы украинской армии предпринимали попытки наступления на территории Херсонской и Николаевской области, однако понесли большие потери из-за активной обороны ВС РФ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Западные страны в ответ на это резко усилили антироссийское санкции, также они оказывают военную помощь Украине. Ранее на Украину были поставлены американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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