Власти Запорожья заявили о попытке Киева внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

1 сентября миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.