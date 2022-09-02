Власти Запорожья заявили о попытке Киева внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
Киев предпринял попытку внедрить шпионов под видом журналистов в делегацию МАГАТЭ, прибывшую на Запорожскую АЭС. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», — заявил Рогов.
Он уточнил, что план украинских властей был вовремя раскрыт и диверсанты не попали на территорию ЗАЭС.
1 сентября миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.
В тот же день Гросси покинул станцию, оставив на АЭС 8 членов миссии МАГАТЭ и четырех сопровождающих. Об этом сообщил глава ВГА Энергодара Александр Волга.
По итогам поездки делегация МАГАТЭ должна оценить ущерб, нанесенный станции, а также принять меры по обеспечению ядерной безопасности АЭС. Рогов заявил ТАСС, что ожидает от экспертов объективного доклада о ситуации на станции.
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