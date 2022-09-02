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Власти Запорожья заявили о попытке Киева внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Ведомости

Киев предпринял попытку внедрить шпионов под видом журналистов в делегацию МАГАТЭ, прибывшую на Запорожскую АЭС. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. 

«Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», — заявил Рогов. 

Он уточнил, что план украинских властей был вовремя раскрыт и диверсанты не попали на территорию ЗАЭС.

1 сентября миссия МАГАТЭ во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также специалистам показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных.

В тот же день Гросси покинул станцию, оставив на АЭС 8 членов миссии МАГАТЭ и четырех сопровождающих. Об этом сообщил глава ВГА Энергодара Александр Волга.

По итогам поездки делегация МАГАТЭ должна оценить ущерб, нанесенный станции, а также принять меры по обеспечению ядерной безопасности АЭС. Рогов заявил ТАСС, что ожидает от экспертов объективного доклада о ситуации на станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных