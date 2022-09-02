МИД РФ назвал рост вовлеченности США в военную поддержку Украины опасной тенденцией
Уровень вовлеченности США в военную поддержку Украины продолжает расти, это вызывает тревогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
«Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут поступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
Замглавы МИД РФ добавил, что если произойдет превращение США в сторону конфликта, то политика России не останется прежней.
«Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив ее, все останется как есть», — заявил Рябков.
Также дипломат предостерег США от дальнейших поставок все более дальнобойных и разрушительных систем. По словам Рябкова, «это путь в никуда».
После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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