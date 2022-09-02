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Политика

МИД РФ назвал рост вовлеченности США в военную поддержку Украины опасной тенденцией

Ведомости

Уровень вовлеченности США в военную поддержку Украины продолжает расти, это вызывает тревогу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

«Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут поступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»). 

Замглавы МИД РФ добавил, что если произойдет превращение США в сторону конфликта, то политика России не останется прежней. 

«Тончайшая грань, которая отделяет США от превращения в сторону конфликта, она не должна служить какой-то иллюзией для оголтелых антироссийски настроенных сил, что, переступив ее, все останется как есть», — заявил Рябков.

Также дипломат предостерег США от дальнейших поставок все более дальнобойных и разрушительных систем. По словам Рябкова, «это путь в никуда». 

После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных