МИД РФ назвал рост вовлеченности США в военную поддержку Украины опасной тенденцией

«Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут поступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).