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В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

Ведомости

Группа депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице республики прежнее название Астана вместо нынешнего Нур-Султан, следует из заявления депутатов.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Депутаты отметили, что это решение будет учитывать вклад бывшего главы государства в становление и развитие главного города страны, а также отвечать запросам и ожиданиям граждан. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил провести внеочередные президентские выборы в республике осенью 2022 г. Он подчеркнул, что ставит интересы государства превыше всего, а потому готов сократить срок своих полномочий. Токаев также считает, что следует изменить продолжительность президентского срока. Токаев также предложил ограничить его семью годами и запретить переизбрание.

Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после объявления об уходе в отставку Нурсултана Назарбаева. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных