В Казахстане предложили вернуть столице название Астана
Группа депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») предложила вернуть столице республики прежнее название Астана вместо нынешнего Нур-Султан, следует из заявления депутатов.
«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
Депутаты отметили, что это решение будет учитывать вклад бывшего главы государства в становление и развитие главного города страны, а также отвечать запросам и ожиданиям граждан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее предложил провести внеочередные президентские выборы в республике осенью 2022 г. Он подчеркнул, что ставит интересы государства превыше всего, а потому готов сократить срок своих полномочий. Токаев также считает, что следует изменить продолжительность президентского срока. Токаев также предложил ограничить его семью годами и запретить переизбрание.
Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 г. после объявления об уходе в отставку Нурсултана Назарбаева. Назарбаев возглавлял республику с 1990 г., он занимал президентский пост почти 29 лет.
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