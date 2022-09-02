В Казахстане предложили вернуть столице название Астана

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы Астана, которое в свое время было предложено первым президентом [Нурсултаном Назарбаевым]», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).