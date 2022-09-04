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Посол России в Китае покинет свой пост

Ведомости

Российский посол в Китае Андрей Денисов сообщил, что в ближайшее время покинет свой пост, который занимал с 2013 г.

«Да, действительно, в ближайшее время я покидаю свой пост, о чем уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине», — сказал Денисов «РИА Новости».

Денисов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2003 г. До работы в российской дипмиссии в Пекине он был послом в Египте, постпредом при ООН и в СБ ООН и первым заместителем главы российского МИДа. 

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Денисовым в пятницу назвал его «хорошим другом, давним другом и истинным другом китайского народа», отмечает агентство. По словам китайского министра, посол за последние 10 лет проделал плодотворную работу по развитию сотрудничества двух стран в различных областях, по укреплению дружбы и взаимного доверия, а также внес важный вклад в защиту законных прав и интересов Китая и России, поддержание справедливости и беспристрастности на международной арене.

Как стало известно «Коммерсанту» в июле, Денисов стал одним из трех претендентов на должность члена Совета Федерации от губернатора Саратовской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных