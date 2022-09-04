Посол России в Китае покинет свой пост

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Денисовым в пятницу назвал его «хорошим другом, давним другом и истинным другом китайского народа», отмечает агентство. По словам китайского министра, посол за последние 10 лет проделал плодотворную работу по развитию сотрудничества двух стран в различных областях, по укреплению дружбы и взаимного доверия, а также внес важный вклад в защиту законных прав и интересов Китая и России, поддержание справедливости и беспристрастности на международной арене.