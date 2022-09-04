Посол России в Китае покинет свой пост
Российский посол в Китае Андрей Денисов сообщил, что в ближайшее время покинет свой пост, который занимал с 2013 г.
«Да, действительно, в ближайшее время я покидаю свой пост, о чем уже оповестил МИД Китая и дипломатические представительства других стран в Пекине», — сказал Денисов «РИА Новости».
Денисов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла с 2003 г. До работы в российской дипмиссии в Пекине он был послом в Египте, постпредом при ООН и в СБ ООН и первым заместителем главы российского МИДа.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Денисовым в пятницу назвал его «хорошим другом, давним другом и истинным другом китайского народа», отмечает агентство. По словам китайского министра, посол за последние 10 лет проделал плодотворную работу по развитию сотрудничества двух стран в различных областях, по укреплению дружбы и взаимного доверия, а также внес важный вклад в защиту законных прав и интересов Китая и России, поддержание справедливости и беспристрастности на международной арене.
Как стало известно «Коммерсанту» в июле, Денисов стал одним из трех претендентов на должность члена Совета Федерации от губернатора Саратовской области.