Миссия МАГАТЭ завершится на Запорожской АЭС 6 сентября

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что два инспектора останутся на станции на постоянной основе. Он также отметил, что в течение нескольких дней на ЗАЭС пробудут еще шесть представителей МАГАТЭ, которые специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности.