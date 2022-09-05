Миссия МАГАТЭ завершится на Запорожской АЭС 6 сентября
Миссия делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершится на Запорожской АЭС 6 сентября, об этом сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, передает агентство «РИА Новости».
По его словам, сейчас на электростанции находятся 13 человек из делегации МАГАТЭ. Дальнейшие их планы неизвестны. Также он подчеркнул, что «четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной электростанции на постоянной основе, пока нет».
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что два инспектора останутся на станции на постоянной основе. Он также отметил, что в течение нескольких дней на ЗАЭС пробудут еще шесть представителей МАГАТЭ, которые специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности.
Глава организация Рафаэль Гросси, который также посетил ЗАЭС, сообщил, что представители агентства останутся для оценки ситуации на электростанции до 4 или 5 сентября. Он отметил, что целью миссии является предотвращение ядерной аварии.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Эксперты осмотрели территорию станции в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга. В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
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