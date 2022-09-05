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При взрыве у посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии

В Кремле назвали произошедшее терактом
Ведомости

Два сотрудника российского посольства погибли сегодня при взрыве в Кабуле, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Первым о взрыве сообщило афганское информационное агентство Aamaj News. В полиции заявили, что уточняют количество жертв. Посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

По данным источников в правоохранительных органах агентства Al Jazeera, в результате взрыва погибли не менее восьми человек, еще 15 пострадали. Корреспондент издания уточнил, что целью боевика были граждане, которые пришли подать заявление на получение российской визы.

Как пишет агентство Reuters, взрыв устроил террорист-смертник, которого застрелила охрана российского посольства. Источник «РИА Новости» сообщил, что устройство сработало, когда сотрудник посольства вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. Собеседник агентства указывал, что число пострадавших и погибших может составлять от 15 до 20 человек.

Позже происшествие прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал произошедшее терактом и заявил, что в настоящее время российская сторона выясняет, что случилось с дипломатами.

«Речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные теракты. Сейчас главное — получить информацию о том, что там произошло», — сказал он журналистам.

Глава российского МИДа Сергей Лавров почтил память жертв теракта минутой молчания перед началом переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Лавров также выразил надежду, что организаторы теракта в ближайшее время будут найдены и понесут наказание.

В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. В середине августа талибы заняли столицу Афганистана Кабул, после этого началась массовая эвакуация граждан западных стран. В конце месяца США окончательно вывели войска с территории страны. 

С того момента Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но стала сотрудничать с представителями движения. Так, посольство России в Кабуле продолжило функционировать в штатном режиме, удалось установить рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана. В конце прошлого года представитель движения «Талибан» сообщил о планах назначить посла в Москву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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