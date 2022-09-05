При взрыве у посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии

В начале августа 2021 г. движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) провело масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как США объявили о выводе войск из страны. В середине августа талибы заняли столицу Афганистана Кабул, после этого началась массовая эвакуация граждан западных стран. В конце месяца США окончательно вывели войска с территории страны.