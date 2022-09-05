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Херсонская область взяла паузу с референдумом из соображений безопасности

Ведомости

Херсонская область готова к референдуму по вхождению в состав России, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — отметил он (цитата по ТАСС).

По его словам, угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая недавно заявила о наказании в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества жителям освобожденных районов за участие в референдуме о вхождении в состав России, не помешают его проведению в Херсонской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В мае Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных. Сейчас большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации.

Ранее регионы заявили о планах войти в состав России. В начале августа глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Власти Херсонской области пока что официальных документов о подготовке референдума не выпускали.

В конце августа стало известно, что избирательная комиссия Запорожской области начала подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении региона в состав России. Председатель избиркома региона Галина Катющенко отмечала, что власти обеспечат легитимность и открытость проведения референдума, а избиратели смогут задать интересующие их вопросы о голосовании на специальную «горячую линию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных