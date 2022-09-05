Херсонская область взяла паузу с референдумом из соображений безопасности

«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — отметил он (цитата по ТАСС).