МИД ввел запрет на въезд в Россию для Шона Пенна и Бена Стиллера

Так, в Россию не смогут въехать министр торговли США Джина Раймондо и ее заместители Мэтью Аксельрод, Дон Грэйвс, Тэа Кендлер и Джереми Пелтер, сенаторы от Демократической партии Кирстен Синема и Марк Келли, сенаторы от Республиканской партии Кевин Крамер, Майкл Раундс, Ричард Скотт и Патрик Туми. Также в список вошли голливудские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер и представители бизнеса.