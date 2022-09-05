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МИД ввел запрет на въезд в Россию для Шона Пенна и Бена Стиллера

Ведомости

Министерство иностранных дел России в ответ на «постоянное расширение» администрацией президента США Джо Байдена персональных санкций в отношении российских граждан ввело запрет на въезд для 25 граждан Соединенных Штатов, следует из заявления МИДа.

Запрет будет действовать на постоянной основе и вводится «исходя из принципа взаимности» в отношении членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей искусств.

Так, в Россию не смогут въехать министр торговли США Джина Раймондо и ее заместители Мэтью Аксельрод, Дон Грэйвс, Тэа Кендлер и Джереми Пелтер, сенаторы от Демократической партии Кирстен Синема и Марк Келли, сенаторы от Республиканской партии Кевин Крамер, Майкл Раундс, Ричард Скотт и Патрик Туми. Также в список вошли голливудские актеры Шон Пенн и Бен Стиллер и представители бизнеса.

15 марта МИД России впервые ввел персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.

В начале июня МИД добавил в список 61 человека, среди которых руководители ведущих корпораций ВПК, медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний и т. д. 28 июня в список вошли жена президента США Джилл Байден и его дочь Эшли Байден.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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