Глава МАГАТЭ опубликует отчет о ситуации на ЗАЭС 6 сентября
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен опубликовать отчет о результатах работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тот же день он проинформирует Совет безопасности ООН об итогах миссии МАГАТЭ на АЭС.
1 сентября на территорию ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В тот же день Гросси покинул станцию, оставив на объекте восемь экспертов. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию из-за регулярных обстрелов АЭС в течение августа. Россия и Украина обвиняют в атаках на ядерный объект друг друга. При этом в Минобороны России не раз подчеркивали, что не используют станцию в военных целях. Действия украинской стороны в ведомстве охарактеризовали как «ядерный терроризм».
5 сентября ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, удар был нанесен по специальному корпусу станции. «Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока», — рассказали в военно-гражданской администрации Энергодара. Уточняется, что пострадавших нет, работе станции также ничего не угрожает.
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