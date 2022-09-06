Глава МАГАТЭ опубликует отчет о ситуации на ЗАЭС 6 сентября

1 сентября на территорию ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В тот же день Гросси покинул станцию, оставив на объекте восемь экспертов. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.