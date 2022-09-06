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Глава МАГАТЭ опубликует отчет о ситуации на ЗАЭС 6 сентября

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен опубликовать отчет о результатах работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ситуации с ядерной безопасностью, защитой и гарантиями по ситуации на Украине, включая выводы миссии организации на Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тот же день он проинформирует Совет безопасности ООН об итогах миссии МАГАТЭ на АЭС.

1 сентября на территорию ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Эксперты осмотрели территорию в сопровождении представителей российского «Росатома» и сотрудников станции. Также делегации показали участки объекта, которые пострадали от обстрелов украинских военных. В тот же день Гросси покинул станцию, оставив на объекте восемь экспертов. В настоящее время в качестве постоянных наблюдателей на АЭС находятся два специалиста МАГАТЭ.

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Миссия МАГАТЭ прибыла на станцию из-за регулярных обстрелов АЭС в течение августа. Россия и Украина обвиняют в атаках на ядерный объект друг друга. При этом в Минобороны России не раз подчеркивали, что не используют станцию в военных целях. Действия украинской стороны в ведомстве охарактеризовали как «ядерный терроризм».

5 сентября ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, удар был нанесен по специальному корпусу станции. «Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока», — рассказали в военно-гражданской администрации Энергодара. Уточняется, что пострадавших нет, работе станции также ничего не угрожает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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