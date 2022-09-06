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Кадыров сообщил о намерении остаться на посту главы Чечни

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что уйдет с поста руководителя региона только после разрешения народа и президента России Владимира Путина. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня в Telegram-канале Кадырова.

«В тот день [когда глава Чечни объявил о возможности покинуть пост] наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. <...>. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — отметил он.

По словам Кадырова, в этом году он не будет брать даже ежегодный положенный отпуск и потому предложил отложить разговоры о «бессрочном отпуске» на будущее.

3 сентября Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, где заявил, что является «долгожителем» среди глав регионов и уже «засиделся» на своем посту. Он предположил, что его «время тоже пришло», пока его «не выгнали», и сообщил о планах уйти в длительный «бессрочный» отпуск.

Это не первое подобное заявление Кадырова о возможном уходе. В феврале 2016 г., когда истекал очередной срок его полномочий как руководителя региона, в интервью телеканалу НТВ он говорил, что «руководству государства надо найти другого человека»: «Мое время уже пришло. Бывает у человека предел». Но спустя месяц Кадыров пояснил «Интерфаксу», что уходить не собирался, такую возможность с руководством страны не обсуждал, а просто отвечал на вопросы журналистов. Осенью 2016 г. Кадыров был избран главой Чечни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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