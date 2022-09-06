Кадыров сообщил о намерении остаться на посту главы Чечни

«В тот день [когда глава Чечни объявил о возможности покинуть пост] наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. <...>. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — отметил он.