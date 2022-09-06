Байден заявил, что не поддерживает идею признать Россию «спонсором терроризма»

В то же время в конгрессе США просят госдеп не затягивать с принятием решения и даже пытаются продвинуть идею в обход ведомства. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной – спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен.