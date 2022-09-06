Байден заявил, что не поддерживает идею признать Россию «спонсором терроризма»
Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос журналистов, стоит ли включить Россию в список стран – спонсоров терроризма, сообщает Reuters.
«Нет», — сказал Байден, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов указал, что в конгрессе США продолжают продвигать идею признания России «спонсором терроризма». Он подчеркнул, что такое решение приведет к «жестким ответным мерам» со стороны Москвы.
По данным газеты The Washington Post, в апреле президент Украины Владимир Зеленский попросил Байдена признать Россию «спонсором терроризма». Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает такую возможность. Ранее в список стран – спонсоров терроризма США уже включили Кубу, Иран, КНДР и Сирию.
В то же время в конгрессе США просят госдеп не затягивать с принятием решения и даже пытаются продвинуть идею в обход ведомства. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс намерен объявить Россию страной – спонсором терроризма, если этого не сделает Блинкен.
Спустя несколько дней резолюцию с тем же призывом к госдепу принял американский сенат, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект. В документе указали на «действия российского правительства, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина». В частности, упоминается о событиях в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Однако американские власти не отличаются единодушием по этому вопросу. По данным газеты Politico, в августе госдеп дал понять конгрессу, что опасается последствий в случае признания России страной – спонсором терроризма.
Инициативу также прокомментировала российская сторона. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что присвоение России такого статуса может привести к разрыву дипломатических отношений с США и станет «точкой невозврата» в отношениях Москвы и Вашингтона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же отметил незавидное положение отношений России и США. «Трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой», — сказал он.
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