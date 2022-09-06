Песков рассказал, когда Путин поедет на Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин поедет на Донбасс. По словам представителя Кремля, это произойдет, «когда придет время».
«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда время придет, такая поездка состоится», — заявил он в интервью «Известиям» в ходе Восточного экономического форума 2022.
Песков добавил, что у России масштабные планы по развитию этих территорий. По его словам, «предпринимаются энергичные усилия для восстановления» региона. В частности, налаживается энергоснабжение, строятся водопроводы и социальные объекты. Накануне Путин заявил, что ответственность за трагедию на Донбассе лежит на деятельности неонацистского режима на Украине. Он добавил, что долгом России является оказание помощи жителям Донбасса.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
22 февраля Россия признала независимость ДНР И ЛНР. Началу спецоперации предшествовало обращение республик к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».
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