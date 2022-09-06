Песков рассказал, когда Путин поедет на Донбасс

Песков добавил, что у России масштабные планы по развитию этих территорий. По его словам, «предпринимаются энергичные усилия для восстановления» региона. В частности, налаживается энергоснабжение, строятся водопроводы и социальные объекты. Накануне Путин заявил, что ответственность за трагедию на Донбассе лежит на деятельности неонацистского режима на Украине. Он добавил, что долгом России является оказание помощи жителям Донбасса.