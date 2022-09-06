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Песков рассказал, когда Путин поедет на Донбасс

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин поедет на Донбасс. По словам представителя Кремля, это произойдет, «когда придет время».

«Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда время придет, такая поездка состоится», — заявил он в интервью «Известиям» в ходе Восточного экономического форума 2022.

Песков добавил, что у России масштабные планы по развитию этих территорий. По его словам, «предпринимаются энергичные усилия для восстановления» региона. В частности, налаживается энергоснабжение, строятся водопроводы и социальные объекты. Накануне Путин заявил, что ответственность за трагедию на Донбассе лежит на деятельности неонацистского режима на Украине. Он добавил, что долгом России является оказание помощи жителям Донбасса.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Теперь, по его словам, планово освобождается ДНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.

22 февраля Россия признала независимость ДНР И ЛНР. Началу спецоперации предшествовало обращение республик к России за военной помощью «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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