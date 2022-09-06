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Эрдоган возложил ответственность за проблемы с поставками газа в ЕС на Европу

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Европа сама виновата в возникших проблемах с поставками российского газа, передает ТАСС. По его словам, страны Евросоюза столкнутся с серьезными проблемами из-за этого.

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — сообщил Эрдоган, отвечая на просьбу журналистов оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в ЕС из России. 

«Газпром» полностью прекратил поставки по «Северному потоку» 2 сентября из-за обнаруженной технической неисправности единственной работающей турбины компрессорной станции «Портовая» после остановки трубопровода 31 августа для проведения планово-предупредительных работ. В компании отметили, что поставки газа возобновятся, как только неисправность будет устранена.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ввести потолок цен на газ из России, чтобы остановить рост цен на энергоносители внутри Евросоюза. На новости об остановке поставок газа по «Северному потоку» биржевые цены на газ подскочили на 30%, превысив $2900 за тысячу куб. м. Сегодня цены на газ на лондонской бирже ICE опустились более ниже $2250 за тысячу куб. м, следует из данных биржи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных