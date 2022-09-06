В Венгрии создали агентство по борьбе с коррупцией ради сохранения финансирования ЕС

«Механизм верховенства права» – это процедура, в ходе которой в отношении страны – члена ЕС могут быть применены финансовые меры, если Еврокомиссия установит, что средства фондов союза используются не по назначению. В качестве финансовых мер государство-нарушителя могут лишить субсидий, снизить платежи и др. Отмечалось, что у Еврокомиссии есть возражения по ситуации в Венгрии в сферах госзакупок, исполнения европейских бюджетов, аудитов, мониторинга, процедуры расчетов, предотвращения мошенничества и коррупции.