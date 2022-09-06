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В Венгрии создали агентство по борьбе с коррупцией ради сохранения финансирования ЕС

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ о создании агентства по борьбе с коррупцией, сообщил Bloomberg со ссылкой на опубликованный документ. Необходимость создания структуры продиктована запуском в апреле в отношении страны «механизма верховенства права», который может повлиять на финансирование из фондов Евросоюза.

Как уточняет издание, решение о создании такого агентства откроет венгерскому правительству доступ к фондам Евросоюза, в рамках которых для страны предусмотрена поддержка в размере 5,8 млрд евро. Решение о том, рекомендовать ли сокращение финансирования Венгрии в связи с применением «механизма верховенства права», Еврокомиссия должна принять в сентябре.

Созданное агентство будет предотвращать взяточничество, конфликты интересов и прочие нарушения, связанные с управлением фондами ЕС.

Как уточняет газета Nepszava, антикоррупционный орган может начать работу к 21 ноября 2022 г. Также к 1 декабря будет создана рабочая группа по противодействию коррупции, в которую на паритетной основе войдут представители государственных и негосударственных структур.

Помимо этого, кабмин Орбана поручил министру по землеустройству Тибору Навраксису создать систему оценки эффективности и рентабельности госзакупок. В частности, озабоченность Еврокомиссии вызывала ситуация, когда доля госзакупок с одним с участником превышала 15% от общего числа. Издание отмечает, что правомерность претензий ЕК ранее признавал представитель правительства Гергей Гуляш.

3 апреля газета Magyar Hang сообщила, что европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан направил правительству Венгрии официальное уведомление о запуске «механизма верховенства права» для защиты средств ЕС, выделенных стране.

«Механизм верховенства права» – это процедура, в ходе которой в отношении страны – члена ЕС могут быть применены финансовые меры, если Еврокомиссия установит, что средства фондов союза используются не по назначению. В качестве финансовых мер государство-нарушителя могут лишить субсидий, снизить платежи и др. Отмечалось, что у Еврокомиссии есть возражения по ситуации в Венгрии в сферах госзакупок, исполнения европейских бюджетов, аудитов, мониторинга, процедуры расчетов, предотвращения мошенничества и коррупции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных