Премиальные отели во Владивостоке во время ВЭФ подорожали вдвое

Премиальные отели во Владивостоке во время ВЭФ подорожали вдвоеЭто одно из немногих бизнес-мероприятий, которое могут посетить российские предприниматели
Номера в пятизвездочных отелях во Владивостоке на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) подорожали в два раза по сравнению с прошлым годом. Ночь в таких гостиницах, по данным бизнес-тревел агентства «Аэроклуб», в среднем обойдется в 68 000 руб. Если же сравнивать с доковидным 2019 г., то рост составил и вовсе 136%.
Еще сильнее подорожали четырехзвездочные гостиницы. Средняя стоимость номера в них во время ВЭФ была даже выше, чем в премиальных отелях – 74 000 руб. за ночь., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. А вот гостиницы категории «три звезды» выросли в цене лишь на 7% – 9000 руб. за ночь. Это на 5% дешевле, чем было в 2019 г.
Судя по всему, не пользовались особым спросом объекты размещения без категорий, к которым относятся в том числе квартиры и апартаменты. Их средняя стоимость составляла 4 600 руб., это на 63% меньше, чем было в 2021 г. и на 78% дешевле по отношению к 2019 г.
Всплеск делового интереса к Дальнему Востоку России и Азиатско-Тихоокеанскому региону эксперты по деловому туризму прогнозировали еще весной. Импортозамещение и бизнес-активность внутри страны мотивируют компании из различных индустрий искать новых партнеров, при этом Владивосток и ВЭФ являются эпицентром притяжения бизнеса, говорит управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Галина Полищук.
По словам Полищук, из года в год отмечается высочайший рост спроса на отели и другие объекты размещения во Владивостоке в период проведения ВЭФ, включая даже такие необычные как аренда гостиничной каюты на корабле. «В этом году мы отмечаем повышение цен на отели сегмента премиум в категории четыре и пять звезд за счет внутреннего спроса среди российских предпринимателей», – указывает Полищук. При этом спрос на трехзвездочные отели сохраняется на прежнем уровне.