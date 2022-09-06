Премиальные отели во Владивостоке во время ВЭФ подорожали вдвое

По словам Полищук, из года в год отмечается высочайший рост спроса на отели и другие объекты размещения во Владивостоке в период проведения ВЭФ, включая даже такие необычные как аренда гостиничной каюты на корабле. «В этом году мы отмечаем повышение цен на отели сегмента премиум в категории четыре и пять звезд за счет внутреннего спроса среди российских предпринимателей», – указывает Полищук. При этом спрос на трехзвездочные отели сохраняется на прежнем уровне.