На Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы на $27 млн

По данным следствия, служебные лица этих обществ, бенефициарным владельцем которых является гражданин России, бывший депутат Госдумы, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 гг. на территории Украины, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 132 млн гривен ($3,58 млн) и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст. 209 УК Украины).