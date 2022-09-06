На Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы на $27 млн
На Украине арестованы корпоративные права и имущество предприятий, владельцем которых является экс-депутат Госдумы РФ, передает офис генпрокурора страны в своем Telegram-канале. Сумма арестованного имущества составляет 1 млрд гривен ($27,09 млн).
«По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.
По данным следствия, служебные лица этих обществ, бенефициарным владельцем которых является гражданин России, бывший депутат Госдумы, осуществляя свою деятельность в 2019-2021 гг. на территории Украины, уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 132 млн гривен ($3,58 млн) и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, ст. 209 УК Украины).
По данным издания «Страна.ua», речь идет о Владимире Крупчаке. Он был депутатом Госдумы в 2004-2007 гг., председателем подкомитета по лесным ресурсам, комитета по природным ресурсам и природопользованию.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.