Минобороны сообщило о завершении стратегических учений «Восток-2022»
Цели стратегических военных учений «Восток-2022» были достигнуты в полном объеме, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров на церемонии закрытия.
«У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств. Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме», — отметил он (цитата по ТАСС).
В завершение церемонии закрытия учений состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Всего по итогам учений было награждено более 900 человек, 142 из них — представители иностранных воинских контингентов.
Основной этап учений «Восток-2022» проходил на полигоне Сергеевский в Приморском крае с 1 по 7 сентября. В учениях задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. В учениях было задействовано более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.
Накануне президент России Владимир Путин побывал на учениях «Восток-2022». Он провел совещание с руководством министерства обороны и представителями ведущих предприятий ОПК.
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