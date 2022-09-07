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Минобороны сообщило о завершении стратегических учений «Восток-2022»

Ведомости

Цели стратегических военных учений «Восток-2022» были достигнуты в полном объеме, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров на церемонии закрытия.

«У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств. Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме», — отметил он (цитата по ТАСС).

В завершение церемонии закрытия учений состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Всего по итогам учений было награждено более 900 человек, 142 из них — представители иностранных воинских контингентов.

Основной этап учений «Восток-2022» проходил на полигоне Сергеевский в Приморском крае с 1 по 7 сентября. В учениях задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. В учениях было задействовано более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.

Накануне президент России Владимир Путин побывал на учениях «Восток-2022». Он провел совещание с руководством министерства обороны и представителями ведущих предприятий ОПК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных