Минобороны сообщило о завершении стратегических учений «Восток-2022»

Основной этап учений «Восток-2022» проходил на полигоне Сергеевский в Приморском крае с 1 по 7 сентября. В учениях задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей. В учениях было задействовано более 2000 иностранных военных из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии и Таджикистана.