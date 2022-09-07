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Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении поправки по сокращению полномочий президента

Ведомости

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил в первом чтении поправки, касающиеся полномочий президента. Законопроект содержит реализацию политических реформ, которые президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил в послании от 16 марта 2022 г. Трансляция заседания мажилиса велась на YouTube-канале парламента. 

«В целом законопроекты предусматривают поправки по семи основным направлениям», — заявил министр юстиции Казахстана Канат Мусин. 

Прежде всего изменения коснутся президента. Так, предлагается сократить полномочия главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, а также уменьшить его квоту в сенате парламента. 

Кроме того, поправки затронут парламент, правительство, выборное законодательство, регистрации политических партий и др.

«Перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. Сам выборный процесс совершенствуется, исходя из требований времени», — сказал Мусин. 

Он уточнил, что, согласно поправкам, будет внедрен новый институт отзыва депутатского мандата, также планируется поэтапно вводить выборы руководителей районов и городов областного значения. Кроме того, снизится количественный порог для регистрации политических партий с 20 000 до 5000 членов. 

16 марта Токаев обратился к народу Казахстана с посланием. В нем президент республики предложил провести ряд политических реформ. Всего, по его словам, потребуется внести около 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать эти инициативы. 

На прошлой неделе Токаев выступил с новым посланием. В частности, он предложил провести досрочные выборы президента Казахстана осенью 2022 г., ограничить продолжительность президентского срока семью годами и запретить переизбрание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных