Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении поправки по сокращению полномочий президента
Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил в первом чтении поправки, касающиеся полномочий президента. Законопроект содержит реализацию политических реформ, которые президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил в послании от 16 марта 2022 г. Трансляция заседания мажилиса велась на YouTube-канале парламента.
«В целом законопроекты предусматривают поправки по семи основным направлениям», — заявил министр юстиции Казахстана Канат Мусин.
Прежде всего изменения коснутся президента. Так, предлагается сократить полномочия главы государства в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, а также уменьшить его квоту в сенате парламента.
Кроме того, поправки затронут парламент, правительство, выборное законодательство, регистрации политических партий и др.
«Перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. Сам выборный процесс совершенствуется, исходя из требований времени», — сказал Мусин.
Он уточнил, что, согласно поправкам, будет внедрен новый институт отзыва депутатского мандата, также планируется поэтапно вводить выборы руководителей районов и городов областного значения. Кроме того, снизится количественный порог для регистрации политических партий с 20 000 до 5000 членов.
16 марта Токаев обратился к народу Казахстана с посланием. В нем президент республики предложил провести ряд политических реформ. Всего, по его словам, потребуется внести около 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать эти инициативы.
На прошлой неделе Токаев выступил с новым посланием. В частности, он предложил провести досрочные выборы президента Казахстана осенью 2022 г., ограничить продолжительность президентского срока семью годами и запретить переизбрание.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса