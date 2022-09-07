Латвия, Литва и Эстония ограничат въезд россиян через сухопутные границы
Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян, заявил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.
«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией», — отметил Ринкевичс (цитата по «РИА Новости»).
Исключения из ограничений будут сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. По словам главы МИД Латвии, правительства стран Балтии объявят об ограничениях в ближайшие дни.
31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.
По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.
Накануне стало известно, что постпреды стран ЕС могут утвердить полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса