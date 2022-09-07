Пашинян предупредил о риске дестабилизации на Южном Кавказе из-за ситуации на Украине

«Времена непростые для нашего региона тоже, потому что возникают или обостряются вызовы, которые существуют уже долгое время. Это связано с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества и особенно стратегического партнера Армении в сфере безопасности — РФ — сконцентрировано на ситуации вокруг Украины. Есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации в регионе», – рассказал он.