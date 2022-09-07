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Пашинян предупредил о риске дестабилизации на Южном Кавказе из-за ситуации на Украине

Ведомости

На фоне внимания мирового сообщества к украинскому кризису возникает угроза дестабилизации обстановки на Южном Кавказе. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой велась на сайте форума.

«Времена непростые для нашего региона тоже, потому что возникают или обостряются вызовы, которые существуют уже долгое время. Это связано с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества и особенно стратегического партнера Армении в сфере безопасности — РФ — сконцентрировано на ситуации вокруг Украины. Есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации в регионе», – рассказал он.

Похожая ситуация для Армении уже были в 2020 г., когда Азербайджан пошел на эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, воспользовавшись тем, что внимание мирового сообщества и России было приковано к пандемии коронавируса, отметил армянский премьер.

Сейчас же, по мнению армянского премьера, есть некие силы, которые стремятся выставить политическое руководство Армении в Москве как прозападное, а на Западе – как пророссийское. При этом Москва и Ереван находятся в тесном контакте по всем вопросам, добавил Пашинян.

«Наши отношения с Россией как были, так и остаются стратегически союзническими. Мы надеемся, что этот фактор будет ключевым для мира и стабильности в нашем регионе», – заключил армянский премьер.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.

За соблюдением перемирия и безопасностью Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных