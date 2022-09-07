Пашинян предупредил о риске дестабилизации на Южном Кавказе из-за ситуации на Украине
«Времена непростые для нашего региона тоже, потому что возникают или обостряются вызовы, которые существуют уже долгое время. Это связано с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества и особенно стратегического партнера Армении в сфере безопасности — РФ — сконцентрировано на ситуации вокруг Украины. Есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации в регионе», – рассказал он.
Похожая ситуация для Армении уже были в 2020 г., когда Азербайджан пошел на эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, воспользовавшись тем, что внимание мирового сообщества и России было приковано к пандемии коронавируса, отметил армянский премьер.
Сейчас же, по мнению армянского премьера, есть некие силы, которые стремятся выставить политическое руководство Армении в Москве как прозападное, а на Западе – как пророссийское. При этом Москва и Ереван находятся в тесном контакте по всем вопросам, добавил Пашинян.
«Наши отношения с Россией как были, так и остаются стратегически союзническими. Мы надеемся, что этот фактор будет ключевым для мира и стабильности в нашем регионе», – заключил армянский премьер.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
За соблюдением перемирия и безопасностью Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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