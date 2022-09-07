Путин: Россия не станет изолироваться от Европы
«Мы не должны в [туристической] сфере ничего делать того, что противоречит нашим интересам. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес приезжал сюда и работал несмотря на все ограничения. А таких бизнесменов очень много, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», — сказал он.
Россия не будет сама обрывать эти контакты, подчеркнул Путин. Страны же, которые делают это, ограничивают не Россию, а самих себя.
31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.
По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.
Накануне стало известно, что постпреды стран ЕС могут утвердить полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября.
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