Путин: Россия не станет изолироваться от Европы

«Мы не должны в [туристической] сфере ничего делать того, что противоречит нашим интересам. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес приезжал сюда и работал несмотря на все ограничения. А таких бизнесменов очень много, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», — сказал он.