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Путин: Россия не станет изолироваться от Европы

Ведомости

Россия не собирается закрываться от европейских граждан и бизнеса, заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой велась на сайте форума.

«Мы не должны в [туристической] сфере ничего делать того, что противоречит нашим интересам. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес приезжал сюда и работал несмотря на все ограничения. А таких бизнесменов очень много, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», — сказал он.

Россия не будет сама обрывать эти контакты, подчеркнул Путин. Страны же, которые делают это, ограничивают не Россию, а самих себя.

31 августа в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.

По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.

Накануне стало известно, что постпреды стран ЕС могут утвердить полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных