Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кодема в Донецкой народной республике (ДНР), следует из новой сводки Минобороны России.
«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населенный пункт Кодема», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что за последние сутки украинские войска не предпринимали попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. По данным Минобороны, ранее ВСУ понесли большие потери.
Сообщается, что на этом направлении всего за сутки было уничтожено 150 украинских военных, а также 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин. Кроме того, российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в Николаевской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. По словам Шойгу, российские военные действуют в ДНР «планово».
В мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации. Часть Харьковской области также контролируется Россией.
В конце августа Шойгу сообщил, что спецоперация идет по плану. Он пояснил, что замедление темпов наступления российских войск носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан.
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