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Минобороны сообщило о взятии под контроль села Кодема в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кодема в Донецкой народной республике (ДНР), следует из новой сводки Минобороны России.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобождён от националистов населенный пункт Кодема», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что за последние сутки украинские войска не предпринимали попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. По данным Минобороны, ранее ВСУ понесли большие потери.

Сообщается, что на этом направлении всего за сутки было уничтожено 150 украинских военных, а также 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин. Кроме того, российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в Николаевской области. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российским военным совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР. По словам Шойгу, российские военные действуют в ДНР «планово».

В мае была полностью освобождена Херсонская область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем российских военных. В обеих областях были сформированы новые пророссийские администрации. Часть Харьковской области также контролируется Россией.

В конце августа Шойгу сообщил, что спецоперация идет по плану. Он пояснил, что замедление темпов наступления российских войск носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных